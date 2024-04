München (ots) -- "Genial daneben" in dieser Woche mit Guido Cantz, Dieter Nuhr und Markus Krebs- Vorerst letzte Episode von "Glücksrad"- Die Gameshows "Genial daneben" und "Glücksrad" am Donnerstag, den 18. April ab 20:15 Uhr, bei RTLZWEISpannendes Doppel bei RTLZWEI: Guido Cantz wird nicht nur bei "Genial daneben" an der Seite von Dieter Nuhr und Markus Krebs rätseln, sondern auch beim "Glücksrad" als Buchstabenfee auftreten. Bringt er aber auch Glück und Geldsegen? Das erfahren wir in den neuen Folgen von "Genial daneben" und "Glücksrad" - am Donnerstag, den 18. April, ab 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.Die Tatsache, dass Wigald Boning neuerdings seine Socken stopft, ruft bei Hella von Sinnen Erinnerungen hervor. Guido Cantz kämpft zunehmend mit den Spuren des Alters bei Hugo Egon Balder, während Dieter Nuhr sich mit heiligen Kühen in Indien auseinandersetzt. Markus Krebs teilt mit, warum seine Hochzeit am geplanten Tag doch noch ausfallen musste. In dieser bunt gemischten Runde bei "Genial daneben" gehen unsere fünf prominenten Gäste Rätseln über Schandtaten in Indien, seltsame Beweisstücke in den USA und ungewöhnliche Teilnehmer beim Ultramarathon auf den Grund.ABC-Schützen sind Sonya Kraus und Guido Cantz schon lange nicht mehr, doch in Sachen Konsonanten und Vokalen kennen sich die beiden "Glücksrad"-Moderatoren dennoch aus. In Runde eins der vierten Ausgabe der Erfolgssendung treten Leon aus Wahlstedt, Jasmin aus Sehnde und Manuel aus Böchingen gegeneinander an. Wer schafft es ins Halbfinale? Gabriele aus Düsseldorf, Dominic aus Berlin und Dina aus Belm spielen in Runde zwei um den Einzug ins Halbfinale. Wer schafft es, das Rätsel aus der Kategorie "Augen auf!" zu lösen, ins Finale einzuziehen und um eine Reise nach Island zu spielen?"Glücksrad" wird von Banijay Productions Germany produziert. "Genial daneben" wird von Constantin Entertainment GmbH produziert."Genial daneben" und "Glücksrad" am 18. April, ab 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Auf RTL+ sind die Folgen nach TV-Ausstrahlung 30 Tage lang im kostenlosen Bereich abrufbar.Über "Genial daneben":Endlich ist "Genial daneben" mit einer zweiten Staffel zurück. In der beliebten Comedy-Rateshow stellt Moderator Hugo Egon Balder fünf prominenten Comedians kuriose Fragen aus dem Bereich der Allgemeinbildung, die von Zuschauerinnen und Zuschauern eingeschickt wurden. Kreativ und witzig kommt die Rategruppe gelegentlich auf die richtige Antwort. Schafft sie es aber nicht, kann sich der Einsender der Frage über einen Geldgewinn freuen.Über "Glücksrad":Wer hat den Dreh raus und wer geht leer aus? In der kultigen Quiz-Show versuchen die Kandidatinnen und Kandidaten, das Worträtsel auf der berühmten Buchstabenwand zu lösen. Die Teilnehmenden benötigen dafür das richtige Händchen am Glücksrad, um einen möglichst hohen Geldbetrag zu erspielen. Am Ende kann sich aber nur eine Person im großen Champions-Finale durchsetzen und mit einem Geldgewinn nach Hause gehen. Die anderen Kandidatinnen und Kandidaten sind dafür um eine Erfahrung reicher geworden. Moderiert wird das Glücksrad von Sonya Kraus und Guido Cantz.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100918417