18.04.2024 / 10:00 CET/CEST

publity AG: Verkauf des Bürohochhauses Access Tower in Frankfurt Frankfurt am Main, 18. April 2024 - Die publity AG ("publity", ISIN DE0006972508) hat als Asset Manager den Access Tower in Frankfurt verkauft. Über den Käufer und Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das 21-stöckige Bürohochhaus verfügt über eine Gesamtmietfläche von knapp 21.000 Quadratmetern und befindet sich in zentraler Lage in der Bürostadt Frankfurt-Niederrad, mit sehr guter Anbindung zum Frankfurter Kreuz und Flughafen Rhein/Main. Die modernisierte Büroimmobilie entspricht einem hohen Nachhaltigkeitsstandard und wurde in den vergangenen Jahren mehrfach zertifiziert, u. a. mit der WIRED-SCORE Silber Zertifizierung und der Shore-Gold-Zertifizierung. Damit erfüllt das Gebäude die höchsten Sicherheitsstandards. Ankermieter der Immobilie ist die BARMER Krankenkasse und das Fitnessstudio Fitseveneleven. Frank Schneider, CEO der publity: "Hochwertige Büroimmobilien mit modernen Standards werden nach wie vor am Immobilienmarkt nachgefragt. Am Beispiel des Access Towers und der erfolgten Transaktion wird dies untermauert." Über publity Die publity AG ("publity") ist ein Green Asset Manager mit Fokus auf Büroimmobilien in Deutschland. Dabei kombiniert publity Erfahrung und Leidenschaft für nachhaltige, ESG-konforme Objekte mit langjähriger Immobilienexpertise aus mehr als 1.100 erfolgreichen Transaktionen. Bei der Entwicklung und Umgestaltung von ESG-konformen Immobilien verfolgt publity einen ganzheitlichen Ansatz, der Umweltaspekte, innovative sowie soziale Gestaltungsmöglichkeiten von Arbeitswelten und ein hohes Maß an Digitalisierung umfasst. Entsprechend wurden die von publity gemanagten Büroimmobilien bereits mehrfach international für ihre hervorragenden ESG-Standards hochkarätig zertifiziert. publity zählt zu den aktivsten Akteuren am deutschen Büroimmobilienmarkt und profitiert dabei auch von einem tragfähigen Netzwerk und der eigenen hochgradigen Digitalisierung von Daten des deutschen Büroimmobilienbestands und einzelner Objekte. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt. Pressekontakt:



Finanzpresse und Investor Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Telefon: +49 69 905505-52

E-Mail: publity@edicto.de



