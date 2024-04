EQS-News: EXASOL AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Quartalsergebnis

Exasol gibt vorläufige Zahlen für das erste Quartal 2024 bekannt: erstmals positives operatives Ergebnis seit Börsengang - Nettocashflow mehr als verdoppelt



18.04.2024

Exasol gibt vorläufige Zahlen für das erste Quartal 2024 bekannt: erstmals positives operatives Ergebnis seit Börsengang - Nettocashflow mehr als verdoppelt ARR wächst um 16,0 % auf 40,7 Mio. Euro (31. März 2023: 35,0 Mio. Euro, like-for-like)

Quartalsumsatz mit 9,9 Mio. Euro 12,5 % über Vorjahresniveau (Q1 2023: 8,8 Mio. Euro)

Operatives Ergebnis (EBITDA) mit 0,3 Mio. Euro erstmals positiv (Q1 2023: -2,2 Mio. Euro)

Liquide Mittel steigen zum 31. März 2024 auf 20,7 Mio. Euro (31. Dezember 2023: 13,3 Mio. Euro)

Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt Nürnberg, 18. April 2024: Die Exasol AG, ein globales Technologieunternehmen und Anbieter einer hochleistungsfähigen Analyse-Datenbank, ist gut in das neue Jahr gestartet und hat im ersten Quartal 2024 erstmals seit dem Börsengang im Mai 2020 die Gewinnzone erreicht. Dank des weiter gestiegenen Konzernumsatzes bei gleichzeitig reduzierter Kostenstruktur erhöhte sich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) nach vorläufigen Zahlen auf 0,3 Mio. Euro, nachdem im gleichen Quartal des Vorjahres noch ein Verlust von -2,2 Mio. Euro anfiel. Damit zeigt sich Exasol bereits zu Beginn des Jahres operativ deutlich verbessert, was zu einem insgesamt positiven operativen Ergebnis im Jahr 2024 führen wird. Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal 2024 auf 9,9 Mio. Euro und lag damit 12,5 % über dem vergleichbaren Vorjahreswert (Q1 2023: 8,8 Mio. Euro). Gleichzeitig erhöhten sich die annualisierten wiederkehrenden Umsatzerlöse (ARR) zum Quartalsstichtag um 16,0 % auf 40,7 Mio. Euro (31. März 2023: 35,0 Mio. Euro, like-for-like). Im ersten Quartal konnte damit dem für das erste Halbjahr erwartet höheren Churn Dank starker Nachfrage von Kunden erfolgreich entgegengewirkt werden. Hierbei trug unverändert insbesondere Neugeschäft mit Kunden aus dem Finanzsektor bei. Die flüssigen Mittel lagen zum Ende des ersten Quartals bei 20,7 Mio. Euro (31. Dezember 2023: 13,3 Mio. Euro). Damit verzeichnete Exasol in den ersten drei Monaten einen positiven Nettocashflow von 7,4 Mio. Euro, der sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt hat (Q1 2023: 2,9 Mio. Euro, like-for-like). Hintergrund sind die zu Jahresbeginn traditionell hohen Zahlungseingänge von Kunden mit Laufzeitverträgen, die aufgrund des starken vierten Quartals 2023 im Berichtszeitraum deutlich gestiegen sind. "Das Erreichen der Profitabilität ist ein sehr wichtiger Meilenstein der in den letzten zwei Jahren erfolgten Neuausrichtung von Exasol. Hierauf wollen wir in den nächsten Quartalen aufbauen und bei steigendem Umsatz weiter profitabel wachsen", erklärt Jörg Tewes, CEO von Exasol. "Die von uns im vergangenen Jahr gestarteten strategischen Initiativen werden verstärkt im zweiten Halbjahr zu einer positiven ARR-Entwicklung beitragen. Zusammen mit der verbesserten Profitabilität sind wir damit unverändert optimistisch für dieses Jahr." Ausblick 2024 bestätigt

Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet Exasol einen Anstieg des ARR um bis zu 10 % gegenüber dem Vorjahr. Dabei wird sich die im Jahr 2023 erhöhte Churn-Rate insbesondere im ersten Halbjahr negativ auf die ARR-Entwicklung auswirken. Hintergrund hierfür sind die weiterhin herausfordernde Konjunkturlage in der Region EMEA und damit verbundene Kürzungen von IT-Budgets bei einigen größeren Kunden. Im zweiten Halbjahr 2024 wird die sich entfaltende Projektpipeline aus den im Q4 2023 begonnenen Marktinitiativen wieder zu einer positiven ARR-Entwicklung führen. Für den Konzernumsatz erwartet Exasol einen Anstieg um 10 - 15 %, bei einem positiven operativen Ergebnis (EBITDA), das damit deutlich über dem Vorjahr liegen wird. Die liquiden Mittel sollen zum Jahresende 2024 stabil gegenüber dem Vorjahr bei über 10 Millionen Euro gehalten werden. Die vollständigen Zahlen für das erste Quartal 2024 werden am 7. Mai 2024 veröffentlicht.

Investor Relations Kontakt Christoph Marx

Tel.: +49 911 2399 114

E-Mail: ir@exasol.com



