Berlin (ots) -Anlässlich des Tags gegen Lärm am Mittwoch, den 24. April zeigt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) gemeinsam mit Medizinprofessor Dr. Thomas Münzel (Universität Mainz) in einer Pressekonferenz auf, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um Verkehrslärm schnell und kosteneffizient zu mindern und Menschen wirksam zu schützen. Zudem klärt Dr. Thomas Münzel über die weitreichenden körperlichen und psychischen Gesundheitsfolgen von Lärmbelastung auf.Während Umweltverbände und Wissenschaft schon lange vor den Gefahren erhöhter Lärmbelastung warnen, bietet die Bundesregierung Betroffenen keinen ausreichenden Schutz. Ganz im Gegenteil: An existierenden Straßen fehlt nach wie vor ein rechtlicher Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen - selbst wenn eindeutig gesundheitsschädliche Lärmpegel vorliegen. Deutschland verfehlt zudem die europäischen Lärmschutzvorgaben und hat daher ein EU-Vertragsverletzungsverfahren auferlegt bekommen, auf das die Bundesregierung bis zum 13. Mai 2024 reagieren muss.Teilnehmer der Pressekonferenz:- Prof. Dr. Thomas Münzel, ehemaliger Direktor Zentrum für Kardiologie, Universitätsmedizin Mainz- Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUHDie Pressekonferenz findet digital via Zoom statt. Wir bitten um Anmeldung an presse@duh.de.Datum:Mittwoch, 24. April 2024 um 10 Uhr