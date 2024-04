Am Donnerstag klettert die Sixt-Aktie mit einem Plus von über sechs Prozent an die MDAX-Spitze. Damit markiert sie eine deutliche Erholung von ihrem vorherigen Test der Chartunterstützung um circa 85 Euro. Auslöser war eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank.Die Deutsche Bank hat das Rating für die Sixt-Aktie von "Hold" auf "Buy" angehoben und ein Kursziel von 120 Euro festgelegt. Analyst Michael Kuhn ...

