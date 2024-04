2 Tage bis zum Bitcoin Halving - Setzt sich die Korrektur fort?

Nach einer beeindruckenden Sieben-Monats-Rallye, in der der Bitcoin fast die 74.000-Dollar-Marke geknackt hat und ein neues Allzeithoch erreicht hat, zeigt sich nun eine Korrektur. Erst gestern rutschte der Preis unter die Marke von 60.000 Dollar. Obwohl das vielbeachtete Bitcoin Halving kurz bevorsteht, mehren sich die Anzeichen, dass der Kurs zunächst weiter nachgeben könnte, zumindest in naher Zukunft. Nichtsdestotrotz bleibt die Stimmung für die langfristigen Kursziele optimistisch: Analysten gehen weiterhin davon aus, dass der Bitcoin-Kurs in den nächsten Jahren auf hunderttausende Dollar steigen wird.

Warum sich die Korrektur fortsetzen könnte

Das Halving, welches alle vier Jahre stattfindet, wird als wichtigstes Ereignis am Kryptomarkt angesehen, da es das Angebot an neu generierten Bitcoins halbiert und damit bei gleichbleibend hoher oder steigender Nachfrage den Preis tendenziell nach oben treibt. Historisch betrachtet führte jedes Halving zu einem Preisanstieg, dessen Höhepunkt jedoch erst rund anderthalb Jahre später erreicht wurde. In nur zwei Tagen steht das nächste Halving an. Doch die Vergangenheit lehrt, dass die Auswirkungen auf den Preis nicht direkt sichtbar werden.

(Bitcoin Halving Countdown - Quelle: Nicehash)

Trotz der Prognosen, dass der Kurs langfristig wieder anziehen wird, gibt es momentan Faktoren, die für einen Rückschlag sprechen. Die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA wurden vorerst begraben. Die Inflation zeigt sich weiterhin zäh und steigt wieder, was darauf hindeutet, dass die Zinsen möglicherweise noch länger auf einem erhöhten Niveau verbleiben. Höhere Zinsen bedeuten generell eine geringere Risikobereitschaft unter den Investoren und folglich weniger Risikokapital im Markt. Darüber hinaus zeigen historische Daten, dass unmittelbar nach dem Halving oft eine Kurskorrektur einsetzte. Auch der Mai war in den letzten drei Jahren von Kursrückgängen geprägt.

(Bitcoin Gewinne/Verluste in den letzten 3 Jahren - Quelle: Bitcoin Monthly Return)

Die geopolitische Spannung zwischen dem Iran und Israel könnte ebenfalls zu einem erheblichen Risiko für die Finanzmärkte werden und zusätzlichen Druck aufbauen. Obwohl die langfristigen Aussichten für Bitcoin positiv sind, ist kurzfristig mit weiteren Rückgängen zu rechnen. Viele Investoren suchen daher nach Wegen, der Volatilität zu entkommen und wenden sich verstärkt Alternativen zu. Unter diesen Alternativen finden Initial Coin Offerings (ICOs) zunehmend Beachtung, da sie das Potenzial bieten, mehr Stabilität in die Anlageportfolios zu integrieren. Aktuell sticht besonders der neue $99BTC als vielversprechende Investitionsmöglichkeit hervor.

Anleger setzen vermehrt auf $99BTC

Wer sich mit Kryptowährungen befasst, könnte bereits auf den Namen 99Bitcoins gestoßen sein. Dabei handelt es sich um eine Plattform, die Usern seit Jahren den Umgang mit den Coins näherbringt und dadurch bereits Millionen von Menschen erreicht hat. Auf Youtube hat 99Bitcoins bereits über 700.000 Abonnenten und auch eine starke Social Media Präsenz. Nun haben die Entwickler mit $99BTC einen eigenen Token angekündigt, der von dieser Reichweite profitieren und im Kurs schnell steigen könnte. Derzeit ist $99BTC noch im Vorverkauf erhältlich, wobei Investoren bereits Token im Wert von fast 500.000 Dollar gekauft haben.

(99BTC Token-Vorverkauf - Quelle: 99Bitcoins Website)

Tokenbesitzer können nicht nur auf eine massive Kurssteigerung nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen hoffen, auch im Vorverkauf wird der Preis schon mehrfach angehoben, wodurch sich für diejenigen, die vor den Preiserhöhungen einsteigen, bereits ein Buchgewinn ergibt. Außerdem erhalten Tokenbesitzer nach dem Launch exklusiven Zugang zu Lerninhalten und Trading-Signalen und auch die Staking-Funktion kann genutzt werden, die überdurchschnittlich hohe Renditen abwirft. Die zahlreichen Funktionen, die enorme Reichweite von 99Bitcoins und die hohe Nachfrage schon in den ersten Tagen des Vorverkaufs führen Analysten zu der Annahme, dass der $99BTC-Kurs nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen schnell um mehr als 1.000 % steigen könnte.

