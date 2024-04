Mainz (ots) -Bitte aktuelle Programmtexte beachten!!Montag, 22. April 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Vase von Émile Gallé, eine Spardose, einen Brillantring, eine Gesundheitsliege, einen Aschenbecher und einen Kreuzanhänger von Salvador Dalí.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 23. April 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Blechspielzeug, eine Figur von Elisa Beetz-Charpentier, eine Schreibtischgarnitur, Wandleuchten, ein Gemälde von Willy Kukuk und eine Brosche.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 24. April 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Schmuckset mit Amethysten, eine Designer-Leuchte, eine Vase, einen Saphirring, eine Figurengruppe von Meissen und eine Schreibschatulle.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 25. April 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Armreif, zwei Reliquienbilder, eine Leuchte, einen Ring, 15 Plakate der Olympischen Spiele und Porzellan aus dem Besitz Kaiser Wilhelms II.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 26. April 2024, 15.05 UhrBares für RaresDie Trödel-Show mit Horst LichterHorst Lichter und sein Team präsentieren 13 Autokühlerplaketten, einen Kettenanhänger aus Russland, einen Porzellan-Leoparden, einen antiken Armreif und eine figurale Leuchte.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5760176