SÜSS MicroTec übertrifft im ersten Quartal 2024 die Kennzahlen des vergleichbaren Vorjahreszeitraums signifikant



18.04.2024

Garching, 18. April 2024 - Die SÜSS MicroTec SE ist sehr stark ins Geschäftsjahr 2024 gestartet und hat in den ersten drei Monaten die Umsatz- und Ergebniskennzahlen des vergleichbaren Vorjahreszeitraums deutlich übertroffen. Der Umsatz legte im ersten Quartal 2024 um 46 % auf 93,5 Mio. € zu (1. Quartal 2023: 64,0 Mio. €). Die Bruttomarge betrug auf Basis vorläufiger Zahlen, unterstützt durch ein hohes Umsatzniveau und einen sehr positiven Produktmix, 39,1 % (1. Quartal 2023: 34,4 %). Die EBIT-Marge erreichte einen Wert von 15,9 % (1. Quartal 2023: 5,9 %). Der Vorstand der SÜSS MicroTec SE geht unverändert davon aus, im Gesamtjahr 2024 einen Umsatz in Höhe von 340 bis 370 Mio. €, eine Bruttomarge von 35 bis 38 % und eine EBIT-Marge von 10 bis 12 % zu erreichen. Der Auftragseingang im ersten Quartal 2024 belief sich auf 98,3 Mio. € (1. Quartal 2023: 94,9 Mio. €). Die vollständige Quartalsmitteilung für die ersten drei Monate im Geschäftsjahr 2024 wird, wie geplant, am 8. Mai 2024 veröffentlicht.

Kontakt:

SÜSS MicroTec SE

Sven Köpsel

Vice President Investor Relations

Schleissheimer Strasse 90

85748 Garching, Deutschland

Tel.: +49 89 32007-151

Email: sven.koepsel@suss.com





