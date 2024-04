Aixtron meldet mehrere Aufträge der Wolfspeed, Inc. für G10-SiC-Anlagen. Diese seien bereits im dritten und vierten Quartal erteilt worden, so das Unternehmen aus Aachen am Donnerstag. Zum Auftragsvolumen macht Aixtron keine Angaben. "Die G10-SiC-Anlage von Aixtron hat sich als geeignete und zuverlässige Anlage erwiesen, die unseren Bedarf an hochvolumigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...