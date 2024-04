Das Biotech-Unternehmen 4SC hat am Donnerstag seine Quartalsmitteilung vorgelegt. Gemeldet wird zum 31. März ein Bestand an Finanzmitteln in Höhe von 6,1 Millionen Euro nach 8,3 Millionen Euro per Ende 2023. Mit 0,74 Millionen Euro liegt der operative Barmittelverbrauch in der Mitte der Prognosespanne, die 4SC veröffentlicht hat. Für das gesamte laufende ...

