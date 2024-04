DJ Vasle: EZB-Einlagensatz Ende 2024 "viel näher" an 3 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Einlagensatz der Europäischen Zentralbank (EZB) sollte nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Bostjan Vasle "viel näher" an 3 Prozent liegen. "Wenn alles nach Plan läuft, sollten wir viel dichter an 2 Prozent sein", sagte der Gouverneur der slowenischen Nationalbank der Nachrichtenagentur Reuters am Rande der Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Washington. Derzeit liegt dieser Satz bei 4,00 Prozent. Analysten und Marktteilnehmer rechnen für Juni mit einer Senkung um 25 Basispunkte. Vasle sagte allerdings auch, dass er gegenwärtig einige beunruhigende Entwicklungen im Nahen Osten sehe.

