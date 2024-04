Linz (www.anleihencheck.de) - Der Preisanstieg im Vereinigten Königreich hat sich im März erneut abgeschwächt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im Januar habe die Inflationsrate noch bei 4,0 Prozent gelegen, im Februar sei diese auf 3,4 Prozent zurückgegangen und nun im März habe das britische Statistikamt eine Inflation von 3,2 Prozent mitgeteilt. Befragte Ökonom:innen hätten mit 3,1 Prozent im März gerechnet. Händler:innen hätten daraufhin ihre Prognosen über die Anzahl der Zinssenkungen der BOE in diesem Jahr reduziert. (18.04.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...