Linz (www.anleihencheck.de) - Die Zinssenkungsfantasien scheinen weiter in die Ferne zu rücken, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Bei der Ansprache des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Dienstagnachmittag habe dieser von "mangelnden Fortschritten" betreffend der Inflationsbekämpfung gesprochen, was für einige Expert:innen als Indiz gelte, dass die Strategie "higher for longer" fortgeführt werde und die Leitzinsen auf dem derzeitigen Niveau von 5,25 bis 5,50 Prozent verbleiben würden. Diese Strategie könnte durch den erneuten Anstieg der zuletzt veröffentlichten Inflationsrate auf 3,5 Prozent sowie die zugleich nach wie vor stabile Konjunktur gestützt werden. ...

