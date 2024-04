Die kanadische Regierung verlängert die Laufzeit ihrer Kaufprämien für Elektrofahrzeuge. Ottawa fördert die Anschaffung mit bis zu 5.000 kanadischen Dollar - oder umgerechnet 3.400 Euro. Zusätzliche Fördermittel für Ladeinfrastruktur sind in dem neuen Haushaltsplan nicht enthalten. Das Programm "Incentives for Zero-Emission Vehicles" (iZEV) sollte ursprünglich am 31. März 2025 enden. Ein neues Enddatum wurde im jetzt vorgelegten Haushaltsplan 2024 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...