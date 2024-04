Gelnhausen (ots) -Andreas Schollmeier hat in seiner Kanzlei die 4-Tage-Woche bereits im Juli 2022 eingeführt. Da die öffentliche Diskussion immer nur die Sicht von außen widerspiegelt, erzählt Andreas Schollmeier seine Geschichte aus Sicht eines Unternehmers.Es geht dabei darum, wie er die 4-Tage-Woche umgesetzt hat und wie auch anderen Unternehmen die 4-Tage-Woche umsetzen können. Dabei hat er kritische Erfolgsfaktoren herausgearbeitet, die nach seiner Analyse Voraussetzungen für die erfolgreiche Einführung der 4-Tage-Woche sind. Als mehrfacher Familienvater war es sein privater Antrieb, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Als Unternehmer war es sein beruflicher Antrieb, Fachkräfte zu gewinnen und zu binden.Sein Buch "Gamechanger 4-Tage-Woche" untersucht Effekte der 4-Tage-Woche, wie z.B. erhöhte Produktivität und Arbeitszufriedenheit sowie die Herausforderungen in verschiedenen Branchen. Es geht um die Auswirkungen auf die Belegschaft und der Bedeutung einer gesunden Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. Privatleben. Darüber hinaus befasst sich das Buch mit dem technologischen Fortschritt und der Automatisierung sowie der Gestaltung schlankerer Arbeitsabläufe.Zum Buch:Gamechanger4-Tage-WocheMehr Fachkräfte. Mehr Fokus. Mehr Freiheit.So finden Sie die Zeit, AM statt IM Unternehmen zu arbeiten.von Andreas Schollmeier, 196 Seiten, ISBN: 9783957789242Zum Autor:Andreas Schollmeier ist 41 Jahre alt. Der Diplom-Kaufmann ist Inhaber einer Steuerkanzlei in Moers am schönen Niederrhein sowie Founder und CEO der Unternehmensberatung AS Business Consulting GmbH."Die 4-Tage-Woche ist DAS Thema dieser Zeit. Unsere Vision ist es, die Arbeit (wieder) attraktiv und Menschen glücklicher zu machen."Sie wollen mehr zum Buch erfahren? Auf der Seite www.andreasschollmeier.de finden Sie weitere Informationen.Pressekontakt:Hauke WagnerPresse für Autoren und BücherAm Stempelberg 5D-63571 Gelnhauseninfo@autor-presse.deOriginal-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141275/5760253