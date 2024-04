© Foto: Craig Ruttle/FR61802 AP/AP/dpa



Die Lockerung der Fed-Politik erweist sich als schwer fassbar. Während Fed-Chef Powell Bedenken hinsichtlich einer baldigen Zinssenkung äußert, warnt die Citi vor einem Fehler, den die Wall Street diesbezüglich macht.In seiner Rede am Dienstagnachmittag in Washington betonte Fed-Chef Jerome Powell die "fehlenden Fortschritte" bei der Bekämpfung der hohen Inflation. Aus diesem Grund sei es möglicherweise notwendig, die derzeitigen Leitzinsen von 5,25 bis 5,5 Prozent über einen längeren Zeitraum beizubehalten. Powell erklärte weiter, dass die Zentralbank eine größere Sicherheit benötige, dass die Inflation auf das Ziel von zwei Prozent fällt, bevor eine Senkung der Leitzinsen in Betracht …