FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien der Lufthansa haben sich am Donnerstag nach dem jüngsten Kurseinbruch etwas gefangen. Die Aktien hatten in fünf Handelstagen rund 12 Prozent eingebüßt und das tiefste Niveau seit Herbst 2022 erreicht. Am Donnerstag erholten sie sich um gut 3 Prozent auf 6,50 Euro.

Nach der streikbedingten Senkung der Gewinnprognosen am Montag haben Analysten zuletzt ihre Schätzungen angepasst und es gab einige Kurszielsenkungen.

Mit dem Vortagestief von rund 6,30 Euro fielen die Aktien aber selbst unter das von der skeptischen Investmentbank JPMorgan für fair erachtete Niveau von 6,90 Euro. Andere Kursziele signalisieren indes deutliches Erholungspotenzial./ag/jha/