Hamburg (ots) -- Deutschlands größtes B2B-Festival für den deutschen Mittelstand findet am 11. und 12. September 2024 in Berlin-Kreuzberg statt.- Auf dem BIG BANG FESTIVAL dreht sich alles um das Thema Networking. In mitreißender Festivalatmosphäre können Führungskräfte in einen produktiven Austausch mit Expertinnen und Experten aus Politik, Wirtschaft und Medizin treten.- Nach Professor Dr. Karl Lauterbach, Tijen Onaran und Gregor Gysi haben mit Vera Knauer, Wolfgang Kubicki und Christoph Vilanek weitere Hochkaräter zugesagt."Mittelstandshelden: Gemeinsam Zukunft machen!" - dieses Motto bestimmt maßgeblich die Programmplanung des BIG BANG FESTIVALS, das am 11. und 12. September in Berlin-Kreuzberg stattfinden wird. Mittelstandshelden sind Personen oder Unternehmen, die durch innovative, nachhaltige oder besonders engagierte Handlungsweisen herausstechen und auch maßgeblich die deutsche Wirtschaft antreiben. Gerade in turbulenten Zeiten wie den aktuellen braucht es mutige Menschen, die den Wandel als Chance begreifen und neue Ideen umsetzen. Dabei spielt auch Networking eine entscheidende Rolle. Das BIG BANG FESTIVAL bietet dazu vielfältige Möglichkeiten.Denn laut einer Studie des "Harvard Business Review" sind für 95 Prozent der Berufstätigen persönliche Treffen unerlässlich für eine langfristige Geschäftsbeziehung. Networking bietet Unternehmen die Möglichkeit, neue Geschäftsbereiche zu erschließen. Durch den persönlichen Austausch von Ideen, Informationen und Ressourcen können sie potenzielle Kunden, Investoren oder Kooperationspartner finden. Auf branchenübergreifenden Veranstaltungen lässt sich zudem das eigene Wissen erweitern und die Geschäftsstrategie verbessern, indem man von den Erfahrungen anderer profitiert. Das BIG BANG FESTIVAL ist dafür der ideale Ort: Denn auf dem Programm stehen Keynotes, Live-Interviews, Paneltalks und Masterclasses zu diversen Themen.Für das B2B-Event der Superlative am Berliner Spreeufer haben einige bekannte Gesichter ihr Kommen angekündigt. Alexander Britz, Senior Director Public Sector bei Microsoft, wird als Digitalexperte tiefe Einblicke in die Themen Künstliche Intelligenz (KI), Nachhaltigkeit sowie digitales Gesundheits- und Bildungswesen geben. Vera Knauer vom Venturecapital- und Private-Equity-Auftraggeber Ortho Innovations wird in Berlin die Bereiche Start-up-Investments und Finanzierungsstrategien beleuchten.Das BIG BANG FESTIVAL hat zudem weitere neue Speakerinnen und Speaker verpflichtet: Neben Bundesgesundheitsminister Professor Dr. Karl Lauterbach (SPD) und Dr. Gregor Gysi (Die Linke) steht auch der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Kubicki (FDP), auf der BIG BANG-Bühne. Er wird über die Zukunft des demokratischen Diskurses sprechen und darüber, wie Deutschland als Demokratie erfolgreich bleiben kann. Erfolgreich bleiben und gleichzeitig den Wandel vorantreiben ist auch für Christian Schwedler ein wichtiges Thema. Als Stratege bei der BMW Group weiß er bestens, welcher Balanceakt dafür erforderlich ist.Dass der Drang nach Veränderung auch ein hohes Konfliktpotenzial birgt, weiß Nadine Greck als Vorstandsvorsitzende der Deutsche Stiftung Mediation. Sie setzt sich dafür ein, Mediation in Deutschland auf politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene nachhaltig zu etablieren und so auf lange Sicht die Streitkultur zu verbessern. Denn nur mit respektvollem und offenem Austausch lasse sich der Wandel vorantreiben. Dieser Wandel vollzieht sich auch bei Freenet, wo Christoph Vilanek die Transformation zum Digital-Lifestyle-Provider und die strategische Erschließung des Fernsehmarkts verantwortet. Im September teilt er seine Insights in Berlin.Das BIG BANG FESTIVAL findet am 11. und 12. September auf dem Gelände der Heeresbäckerei sowie bei "Spindler & Klatt" mitten in Berlin-Kreuzberg statt. Es bietet Führungskräften, Digital Pioneers sowie Zukunftsforschenden die Möglichkeit, über den eigenen Tellerrand zu schauen, sich intensiv auszutauschen und miteinander zu feiern. Veranstalter DUP UNTERNEHMER setzt mit Themen wie Digitalisierung, KI, Green Tech, Health, Recruiting, Mobilität und Finanzierung einen breiten Rahmen, sodass ein interdisziplinärer Austausch mit maximalem Wissenstransfer entsteht. Für den Partycharakter und eine lockere Atmosphäre sorgt ein Livekonzert von Popstar Sasha.Pressekontakt:JDB Media GmbHSchanzenstraße 7020357 HamburgE-Mail: redaktion@jdb.deOriginal-Content von: DUP UNTERNEHMER-Magazin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096214/100918422