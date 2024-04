Die Volkswagen Gruppe hat im März weniger Fahrzeuge ausgeliefert als im Vorjahr. Der Absatz ging um 1,4 Prozent auf 800.600 Wagen, wie das Unternehmen vor wenigen Tagen mitteilte. Dabei sanken die Auslieferungen unter anderem in den europäischen Gebieten sowie in China. Dagegen konnte Volkswagen in der amerikanischen Region zulegen.Und dennoch hob am Mittwoch das US-Analysehaus Bernstein Research das Kursziel für die VW-Aktie von 135 auf 150 Euro an. Trotz der starken Rallye bei bestimmten Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...