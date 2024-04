Lt. Statistischem Bundesamt wurde im Februar 2024 nach vorläufigen Daten der Bau von 18 200 Wohnungen gestattet. Das waren 18,3 % weniger als im Vorjahresmonat und sogar 35,1 % weniger als im Februar 2022. In diesen Zahlen sind sowohl die Genehmigungen für Wohnungen in neuen Gebäuden als auch für neue Wohnungen in bestehenden Häusern enthalten.



