NILIT, der weltweit führende Anbieter von Hochleistungs-Nylon 6.6-Fasern für die Bekleidungsindustrie und Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit, der über das breiteste Sortiment an nachhaltigen Nylon 6.6-Produkten verfügt, kündigt ein neues Joint Venture mit Shenma Industry Co., Ltd. (nachstehend Shenma genannt), einer Tochtergesellschaft der China Pingmei Shenma Group, einem weltweit führenden Unternehmen auf dem Markt für industrielles Nylon 6.6 und einem führenden Zulieferer der Automobilindustrie auf der ganzen Welt. Diese neue Partnerschaft stellt eine bedeutende Erweiterung der Produktionskapazitäten in China dar und unterstreicht das kontinuierliche Engagement von NILIT, das Wachstum globaler Kunden und Marken zu unterstützen. Diese Expansion wird durch zahlreiche Investitionen und Kooperationen unterstrichen, die darauf abzielen, die Produktionskapazitäten zu verbessern und der Textilindustrie noch innovativere Lösungen zu bieten.

"Wir freuen uns, dieses neue Greenfield-Joint-Venture in China mit Shenma zu eröffnen, um differenzierte, hochmoderne Technologien zur Unterstützung des lokalen Marktes einzuführen", sagt Ilan Melamed, der globale Geschäftsführer von NILIT. "Diese Zusammenarbeit soll hochwertige Spezialprodukte aus vollverstreckten Garnen (Fully Drawn Yarns, FDY), die für ihre herausragende Festigkeit und Glätte bekannt sind, und lufttexturierten Garnen (Air Textured Yarns, ATY), die für ihre unvergleichliche Weichheit für den Textilmarkt bekannt sind, herstellen und Qualität und Leistung bieten, und das alles bei einer äußerst wettbewerbsfähigen Kostenstruktur. Diese Partnerschaft wird neue Möglichkeiten für Endanwendungen wie Heimtextilien und die Automobilindustrie eröffnen, wo Festigkeit, Glätte und Haltbarkeit von entscheidender Bedeutung sind." Das Joint Venture wird einen neuen Produktionsstandort in Pingdingshan, der China Nylon City, umfassen. Die Anlage wird nach den anspruchsvollen TPS-Standards (Total Product Sustainability, Gesamtnachhaltigkeit des Produkts) von NILIT für eine umweltverträgliche Produktion errichtet und soll in den nächsten Jahren eine Produktionskapazität von 20 000 Tonnen erreichen.

Diese strategische Partnerschaft bringt das Fachwissen, die Ressourcen und die Netzwerke von NILIT und Shenma zusammen, beides renommierte Unternehmen in ihren jeweiligen Bereichen. Das Joint Venture vereint die 50-jährige weltweite Erfahrung von NILIT in der Produktion und Vermarktung von hochwertigen Nylon 6.6-Garnen für die Bekleidungsindustrie mit der führenden Position von Shenma auf dem chinesischen Markt. "Mit unserem gemeinsamen Engagement für Spitzenleistungen und Innovation sind wir in der Lage, unsere kollektiven Stärken zu nutzen, um neue Märkte zu erschließen und unsere Kapazitäten in China zu erweitern", so Ilan Melamed weiter. Die Joint-Venture-Vereinbarung wurde am 18.April in einer Zeremonie in Shanghai im Beisein von Führungskräften beider Parteien unterzeichnet, darunter Li Mao, Vorsitzender der China Pingmei Shenma Group, und Michael Levi, Vorsitzender der NILIT Group.

Dieses Modell der Zusammenarbeit verdeutlicht die gegenseitigen Vorteile solcher Allianzen, einschließlich Marktzugang, regulatorischer Navigation und Wettbewerbsvorteilen, und unterstreicht die Marktführerschaft des NILIT-Teams in China unter der Leitung von Shay Kastoriano, NILIT Asia GM, und Shenma als starken lokalen Partner in China.

Als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach den hochwertigen Produkten von NILIT und das Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit beschleunigt NILIT außerdem seine Pläne zur Verdoppelung der Produktionskapazität am bestehenden Produktionsstandort in Suzhou SIP, wo Shenma Industrials Minderheitsaktionär sein wird. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, die wachsende globale Marktnachfrage nach den Produkten von NILIT zu unterstützen und sicherzustellen, dass der Bedarf der Kunden an fortschrittlichen, innovativen und nachhaltigen Materialien gedeckt wird.

Über NILIT

NILIT feiert sein 50-jähriges Bestehen und bietet die umfangreichste Kollektion hochwertiger nachhaltiger Nylon 6.6-Garne an, die den Wandel der Bekleidungsindustrie hin zu mehr Nachhaltigkeit unterstützen. Mit Produktionsstätten auf vier Kontinenten (Nordamerika, Südamerika, EMEA und ASIEN) widmet sich NILIT der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen, um die Textilindustrie voranzubringen.

NILIT hat das branchenweit erste SENSIL ByNature auf den Markt gebracht, das auf der Basis von Biogas aus wiederverwerteten Deponieabfällen hergestellt wird. SENSIL BioCare ist mit einer speziellen Technologie ausgestattet, die nachweislich dazu beiträgt, das Vorhandensein von Textilabfällen im Meerwasser und auf Deponien zu verringern. SENSIL EcoCare, hergestellt aus recyceltem Nylon, verbessert die Kreislaufwirtschaft und die Ökobilanz. SENSIL WaterCare mit eingebetteter Farbe spart bis zu 100 des Wassers ein, das beim traditionellen Nassfärbeverfahren verwendet wird. Darüber hinaus wird das gesamte SENSIL -Produktportfolio nach den Total Product Sustainability-Kriterien von NILIT hergestellt. Diese verantwortungsbewussten Garne geben Designern die schönen, umweltfreundlichen und leistungsfähigen Stoffe, die sie benötigen, um Bekleidungskollektionen zu entwerfen, die den Anforderungen der Verbraucher entsprechen.

Über Shenma

Als führendes Unternehmen in der weltweiten Industrie für Nylon 6.6-Garne verfügt Shenma über eine starke Nylon 6.6-Rohstoffbasis, die eine solide Garantie für seine Industriegarnproduktion darstellt. Daher ist seine hervorragende Produktionskapazität für Industriegarne bekannt. Shenma ist ein führender Zulieferer in der globalen Automobilindustrie und hat mit seinen Schlüsselkomponenten wie Airbags und Reifenkordeln das Vertrauen vieler führender Automobilmarken gewonnen.

Durch die enge Zusammenarbeit mit diesen Automarken hat Shenma seinen Ruf auf internationaler Ebene unterstrichen. Diese Partnerschaften zeigen, dass Shenma in der Lage ist, die strengen Qualitäts- und Sicherheitsstandards zu erfüllen, die von führenden Herstellern wie General Motors, Ford, Toyota und Volkswagen gefordert werden. Diese Partnerschaften unterstreichen nicht nur das Engagement von Shenma für die Nylon 6.6-Lieferkette, sondern zeigen auch das große Engagement von Shenma für Partner und Kunden.

