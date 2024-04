DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

TELECOM ITAL.CAP.04/33 US87927VAF58 19.04.2024 HZE/EOT

TELECOM ITAL.CAP. 04/34 US87927VAM00 19.04.2024 HZE/EOT

TELECOM ITAL.CAP. 06/36 US87927VAR96 19.04.2024 HZE/EOT

TELECOM ITAL.CAP. 08/38 T2IB US87927VAV09 19.04.2024 HZE/EOT

TELECOM ITALIA 05/55 MTN XS0214965963 19.04.2024 HZE/EOT

TELECOM ITALIA 16/26 MTN XS1419869885 19.04.2024 HZE/EOT

TELECOM ITALIA 17/27 MTN XS1698218523 19.04.2024 HZE/EOT

TELECOM ITAL 18/26 MTN XS1846631049 19.04.2024 HZE/EOT

TELECOM ITAL 21/29 MTN XS2288109676 19.04.2024 HZE/EOT

TELECOM ITAL 23/28 MTN XS2637954582 19.04.2024 HZE/EOT

Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken