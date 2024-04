Berlin (ots) -Prof. Dr. Harald Weyel, stellvertretender Schatzmeister der AfD, hat am 13. April an einer Podiumsdiskussion der Jugendorganisation der US-amerikanischen Republikanischen Partei in Tampa teilgenommen. Er diskutierte mit Harald Vilimsky, Mitglied des Europäischen Parlaments für die FPÖ, und Andrej Poglajen, einem Abgeordneten im slowenischen Parlament, über gemeinsame Lösungen auf die destruktive Politik beiderseits des Atlantiks. Moderiert hat Jake Hoffman, ein Mitglied im lokalen, bundesstaatlichen und bundesweiten Vorstand der Jugendbewegung.Die Diskussion fand im Rahmen einer Konferenz statt, an der Mandatsträger und Regierungsbeamte im Bundesstaat Florida sowie konservative Influencer ihre politische Arbeit vorgestellt hatten. Die Mandatsträger in Florida und die anderen Anwesenden treten - wie die AfD-Fraktion - stark für die Freiheit von medizinischer Bevormundung und die unternehmerische Freiheit des Mittelstandes ein.Weyel zu dem Treffen: "Das Treffen macht Hoffnung, dass eine neue Generation amerikanischer Konservativer die globalistischen Lobbyinteressen zurückdrängt, die auch Europa plagen, und freiheitliche Ansätze an ihre Stelle setzt."Europa Neu Denken!https://www.afd.de/europa-neu-denken/Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleEichhorster Weg 80 / 13435 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/5760279