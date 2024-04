Am 8. Mai stehen bei Compugroup Medical die Zahlen zum ersten Quartal an. Die Analysten der Deutschen Bank rechnen mit einem eher langsamen Jahresauftakt. Das vierte Quartal war leicht enttäuschend verlaufen. So hat sich der Umsatz um 5,7 Prozent verringert. Die EBITDA-Marge von 22,6 Prozent verfehlte die Erwartungen des Marktes. Unter Druck gekommen ...

