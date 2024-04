EQS-Media / 18.04.2024 / 11:20 CET/CEST

Weitere Auszeichnung dokumentiert erfolgreiche Partnerschaft mit Amazon Hamburg, 18.4.2024 - Die langjährige Zusammenarbeit zwischen Enteractive GmbH, Konzerngesellschaft der Splendid Gruppe, und Amazon wird durch die Auszeichnung von Enteractive als "Amazon Prime Video Preferred Vendor" erneut positiv bestätigt. Die Teilnahme an diesem Programm war Gegenstand des Besuchs einer Enteractive-Delegation auf dem 2024 Summit in den Amazon Studios in Culver City. Bereits im vergangenen Jahr wurde die Arbeit der Enteractive mit einer Auszeichnung durch Amazon als herausragend gewürdigt. Jochen Oppermann, General Manager von Enteractive: "Ein großes Dankeschön an das gesamte Amazon Team für diese starke, dauerhafte Partnerschaft und die gute Zusammenarbeit, die dieses Programm so einzigartig macht!" "Wir dürfen uns geehrt fühlen, eines von wenigen weltweit ausgewählten Studios zu sein, die den hohen Amazon-Standards technisch und organisatorisch kontinuierlich entsprechen. Einen großen Beitrag dazu leistet unsere selbst entwickelte Platform-as-a-Service-Lösung todos, über die wir die Digitalisierung, Archivierung und Auslieferung von Film- und Seriencontent an Amazon, aber auch an weitere Partner unseres Netzwerkes vornehmen", ergänzt Hans D. Henseleit, Geschäftsführer der Enteractive. Über Enteractive: Enteractive ist einer der führenden Dienstleister der Home-Entertainment-Industrie und unterstützt seit fast 25 Jahren Filmrechte-Inhaber bei der Auswertung Ihrer Inhalte. Neben dem Mastering und QC von Filmen und Serien für die digitale Distribution an globale Streaming-Plattformen und TV-Sender oder der Produktion von klassischen physischen Medien erstellt Enteractive auch lokalisierte Master und Untertitel in mehreren Sprachen. Mit dem Media-Supply-Chain-Management-System todos stellt Enteractive eine effiziente und kostengünstige Möglichkeit zur Verfügung, alle Aufgaben entlang der Wertschöpfungskette zu steuern und Metadaten & Sales-Reports zentralisiert zu speichern bzw. auszuwerten. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Splendid Medien AG Investor Relations Karin Opgenoorth Lichtstr. 25 50933 Köln Tel.: 0172 255 33 22 karin.opgenoorth@splendid-medien.com

