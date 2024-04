© Foto: @nelhydrogen



Der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel ASA hat am Mittwoch seine Earnings für das erste Quartal veröffentlicht. Am Donnerstag folgen die ersten Analystenstimmen. Trotz anhaltender Rentabilitätsschwierigkeiten in der Branche konnte Nel seine Verluste im Vergleich zum Vorjahreszeitraum signifikant senken, was vor allem auf Sonderfaktoren zurückzuführen ist. Die Umsätze stiegen um 13,5 Prozent auf 387 Millionen Norwegische Kronen (etwa 33,2 Millionen Euro), während der Nettoverlust von 192 Millionen auf 22 Millionen Norwegische Kronen verringert wurde. Dies entspricht einem Verlust von lediglich 0,01 Norwegischen Kronen je Aktie. Ein wesentlicher Faktor für diese Verbesserung war eine …