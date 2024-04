Bonn (ots) -Wässer sind doch alle gleich - oder nicht? Auf den ersten Blick wirkt es so, doch bei manchen steckt viel mehr in der klaren Flüssigkeit. Vor allem Heilwässer bieten einen besonderen Mehrwert. Die natürlichen Wässer sind in der Regel sehr reich an Mineralstoffen und besitzen nachgewiesene gesundheitliche Wirkungen. Je nach Zusammensetzung können sie bei Verdauungsbeschwerden helfen oder Sodbrennen lindern, die Knochen stärken oder dazu beitragen, einen Magnesiummangel zu beheben. Schon vor Jahrtausenden galten heilsame Wässer als bewährte Naturheilmittel. Heute sind sie offiziell als Arzneimittel zugelassen. Die meisten Heilwässer können täglich in größeren Mengen getrunken werden und sind in Lebensmittel- und Getränkemärkten erhältlich. Als natürliche Functional Drinks mit Gesundheitsnutzen bieten sie einen entsprechenden Mehrwert und löschen zugleich den Durst.Viele MineralstoffeIn der Regel sind Heilwässer besonders reich an natürlichen Mineralstoffen wie z. B. Calcium, Magnesium und vielen Spurenelementen, sowie Hydrogencarbonat, Sulfat und Kieselsäure. Die Mineralstoffe sind für den Körper gut verwertbar, wie Studien zeigen. So können Heilwässer einen Beitrag zur Versorgung mit Mineralstoffen leisten - und das völlig kalorienfrei.Heilwässer haben nachgewiesene gesundheitliche WirkungenDer Clou von Heilwässern sind ihre vorbeugenden, lindernden und heilenden Wirkungen. Je nach Zusammensetzung können sie zum Beispiel den Darm in Schwung bringen, die Knochen stärken oder Säuren im Körper neutralisieren. Die Wirkungen müssen nachgewiesen werden, um die Zulassung vom Bundesinstitut für Arzneimittel (BfArM) zu erhalten.Geprägt durch die RegionDeutschland ist aufgrund seiner Geologie reich an natürlichen Mineral- und Heilquellen; es gibt 23 verschiedene Heilwässer, die man in Flaschen abgefüllt kaufen kann. Die Mineralstoff-Zusammensetzung einer jeden Heilquelle ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck und spiegelt die Gesteine der Region wider, aus der sie stammt.Wie findet man ein passendes Heilwasser?Wer ein Heilwasser sucht, kann sich auf der Website www.heilwasser.com über Inhaltsstoffe, Wirkungen und Anwendungsmöglichkeiten von Heilwässern informieren. Unter dem Punkt "Heilwasser finden" gibt es eine Übersicht aller in Flaschen erhältlichen Heilwässer, die nach Wässern mit bestimmten Inhaltsstoffen durchsucht werden kann. Erhältlich sind Heilwässer in gut sortierten Lebensmittel- und Getränkemärkten. Die meisten Heilwässer sind übrigens zum Dauergebrauch geeignet; man kann sie auch in größeren Mengen täglich trinken. Detaillierte Informationen stehen immer auf dem Etikett der Heilwasserflasche.Pressekontakt:Deutsche Heilbrunnen im Verband Deutscher Mineralbrunnen e.V.c/o Informationsbüro HeilwasserAnke Gebhardt-Pielen/Corinna DürrVon-Galen-Weg 9, 53340 Meckenheimpresse@heilwasser.comTel.: 02225/8886791 bzw. 0228/36029120Original-Content von: Informationsbüro Heilwasser, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78527/5760313