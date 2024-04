Wien (ots) -APA-Geschäftsführer Clemens Pig: "KI-Technologie für faktenbasierten, verantwortungsvollen und zuverlässigen Journalismus nutzbar machen"Die 2023 gestartete Transformationskooperation zwischen APA und Google wird 2024 fortgesetzt. Google wird die APA weiterhin bei der Entwicklung ausgewählter Innovationsprojekte für den Medien- und Kommunikationsmarkt über die Digital News Initiative (DNI) unterstützen, während die APA ihre journalistische Digital- und AI-Kompetenz einbringt.Die folgenden Projekte sind 2024 Teil der Kooperation:1. Data4Content-Elections ist das datenjournalistische Angebot der APA für Redaktionen, die im Superwahljahr 2024 optimal verwertbare, vertrauenswürdige Datenbestände benötigen. Die Echtzeit-Applikation APA-Wahlen wird in den APA-NewsDesk, die neue Plattform der APA für Medien- und Kommunikationsprofis, integriert. Wahlprofis können dort Hochrechnungen und Wahlergebnisse live verfolgen und erste Auswertungen vornehmen. Die Resultate zum Download stehen via APA-"Datenpunkt Politik" zur Verfügung, weiters wird die Wahl-API des APA-Teams Data+Graphics ausgebaut.2. APA-Signals ist ein intelligentes Newsroom-Monitoring-Tool, das die Expertise der APA im Bereich Artificial Intelligence mit ihrer Contentkompetenz bündelt. Es ermöglicht Journalist:innen ein Relevanz-gestütztes, individualisierbares Monitoring nach journalistischen Kriterien und hilft, Inhalte und Quellen rascher einzuordnen und die Informationsflut zu bewältigen.3. The Future of Fact Checking ist eine gemeinsame Konferenz mit renommierten Fakten-Checker:innen, Wissenschaftler:innen und Journalist:innen aus dem DACH-Raum, welche das Thema Desinformation und KI, insbesondere im Zusammenhang mit dem Superwahljahr 2024 sowie der Mediennutzung von Jugendlichen, intensiv beleuchtet.4. Delivery Center: APA unterstützt Google bei der Koordination von spezifischen Weiterbildungstrainings und -workshops für Medienschaffende und Journalist:innen. Das Programm umfasst Election-Trainings zur Eindämmung von Desinformation sowie Strategieworkshops zum Thema AI.APA-CEO Clemens Pig freut sich über die Weiterführung der Zusammenarbeit. "KI legt ein enormes Tempo vor. Kooperationen wie diese ermöglichen uns, wesentliche Digitalthemen, Projekte und Innovationen für digitale Medienmärkte schneller entwickeln und umsetzen zu können. Ziel ist es, unser Trusted Content-Versprechen auf Trusted AI auszuweiten und im Sinne eines faktenbasierten, verantwortungsvollen und zuverlässigen Journalismus nutzbar zu machen."Maimuna Mosser, Country Director Google Austria: "Wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit mit der APA fortsetzen zu können. Es ist uns ein großes Anliegen, die Nachrichten-Verlage im gesamten DACH-Raum bei der Nutzung von KI zu unterstützen. Die digitale Transformation bietet große Chancen für den Journalismus und wir möchten unseren Beitrag dazu leisten, dass Redaktionen diese Chancen bestmöglich nutzen können."Servicehinweis:Google News Initiative "Election Trainings" liefert Know-how für Journalist:innen, um die Verbreitung von Desinformation effektiver einzudämmen, Cyber Threats vorzubeugen, politische Trends zu erkennen und Wahlergebnisse digital zu visualisieren.Informationen und Anmeldung (https://go.ots.at/PN1UCxMA)AI-Foundation Vienna: 4-Tages-Workshop mit FT (Financial Times)-Strategies adressiert Fragestellungen und Strategien rund um AI für Medienhäuser aus dem DACH-Raum.Informationen und Anmeldung (https://go.ots.at/C9LdKqiI)Pressekontakt:APA - Austria Presse AgenturPetra HallerUnternehmenssprecherin, Leiterin UnternehmenskommunikationTel.: +43 (0)1 360 60-5710kommunikation@apa.athttp://www.apa.atOriginal-Content von: APA - Austria Presse Agentur, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69625/5760328