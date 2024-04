EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Deutsche Rohstoff AG: Einladung zum Conference Call zum Geschäftsbericht 2023 für Investoren, Analysten und Medien



18.04.2024 / 11:32 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Einladung zum Conference Call zum Geschäftsbericht 2023 für Investoren, Analysten und Medien



Die Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) wird ihren Geschäftsbericht für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr am Dienstag, den 23. April 2024 veröffentlichen.



Wir laden Investoren, Analysten und andere Interessierte zu unserem Conference Call am Mittwoch, 24. April 2024, von 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr (MESZ) ein. Der Vorstand der Gesellschaft wird die Unternehmensentwicklung im Jahr 2023 präsentieren und einen Ausblick auf das Jahr 2024 geben.



Details zum Conference Call:

Termin: Mittwoch, 24. April 2024

Uhrzeit: 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr (MESZ)

Sprache: Deutsch



Informationen zur Anmeldung:

Bitte folgen Sie dem Link , um sich für den Conference Call zu registrieren. Sollten Sie Probleme mit der Registrierung haben, zögern Sie nicht, uns unter info@rohstoff.de zu kontaktieren.





Der Geschäftsbericht und die Präsentation werden auf unserer Homepage abrufbar sein.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.





Mit freundlichen Grüßen



Jan-Philipp Weitz, Vorstand/CEO

Henning Döring, Vorstand/CFO





18.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com