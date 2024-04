In so mancher Hinsicht handelt es sich bei der Lufthansa in Europa um die Nummer 1. Gemessen am Umsatz kann der Kranich-Airline niemand auf dem hiesigen Kontinent das Wasser reichen. Mit einigem Abstand konnte die Lufthansa nun in einem weiteren Ranking den ersten Platz erzielen, worüber die Anleger sich aber wahrscheinlich eher wenig freuen.Anzeige:Wie "tagesschau.de" berichtet, übertraf die Lufthansa (DE0008232125) ihre Konkurrenz im ersten Quartal bei Weitem, wenn es um die Anzahl stornierter Flüge geht. 5,99 Prozent aller Flüge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...