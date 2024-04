Mit einem Kursverlust von zeitweise über -12% hält die Sartorius-Aktie am Donnerstagmorgen ganz fest die rote Laterne im DAX und im TecDAX in der Hand. Was sorgt für den massiven Kurseinbruch beim deutschen Laborausrüster? Sartorius vorgestellt Sartorius stellt Ausrüstungsgegenstände und Verbrauchsmaterialien für die Pharmaindustrie und biopharmazeutische Labore her. Das Unternehmen gliedert sich in die beiden Sparten Bioprocess Solutions und Lab ...

