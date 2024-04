Graz (ots) -Will sich eine Agentur von der Masse abheben, ist sie darauf angewiesen, schon im Onboarding neuer Kunden die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Um dies zu ermöglichen, haben Florian Gerstner, Alexander Knechtl und Fabio Moretti, Geschäftsführer der LearningSuite GmbH, die gleichnamige Plattform LearningSuite.io (http://learningsuite.io) ins Leben gerufen. Mithilfe einer Plattform, die ohne technisches Vorwissen die Einrichtung professioneller Kurse erlaubt, stellen sie ihren Kunden ein mächtiges Werkzeug zur Verfügung, um das Onboarding so effizient und hochwertig wie möglich zu gestalten. Warum eine digitale Schulungsplattform unerlässlich für ein Premium-Kundenerlebnis ist, erörtert Florian Gerstner in diesem Beitrag.Eine hochwertige Kundenerfahrung ist für Agenturen und Dienstleister heute wichtiger als je zuvor, um sich von der Konkurrenz abzusetzen. Dazu gehört es vor allem, Kunden kompetent und zeiteffizient bei der Lösung ihrer Probleme zu unterstützen und eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. Wächst das Business, wird es jedoch zunehmend schwerer, die persönliche Kundenbetreuung zu skalieren und jedem Anliegen zeitnah nachzukommen. Ein digitaler Mitgliederbereich kann die Lösung bieten. "Ein großer Teil des Wissens und der Informationen, die Kunden einer Agentur benötigen, sind allgemeingültig - es besteht also kein Grund, jedem Kunden persönlich die Grundlagen zu erklären", betont Florian Gerstner, einer der Geschäftsführer der LearningSuite GmbH."Der Einsatz einer Lernplattform wie LearningSuite ermöglicht es, eine digitale Wissensbasis zu schaffen, in der allgemeine Themen anschaulich und effizient behandelt werden können. Dadurch hat das Personal der Agentur mehr Zeit, sich den Anliegen zu widmen, die wirklich eine individuelle Betreuung erfordern", fährt Florian Gerstner fort. Gemeinsam mit Alexander Knechtl und Fabio Moretti betreibt er unter dem Markennamen LearningSuite.io (http://learningsuite.io) digitale Lernplattformen für Premium-Anbieter im Coaching- und Agenturbereich, die auch ohne digitales Fachwissen eine angenehme und hochwertige Nutzererfahrung bieten. Wie LearningSuite.io (http://learningsuite.io) Dienstleistern zu zufriedeneren Kunden und höheren Umsätzen verhilft, hat Florian Gerstner im Folgenden zusammengefasst.Mehr Kapazitäten fürs Kerngeschäft dank automatisiertem OnboardingIn vielen Agenturen, deren Leistungen zusätzliche Erklärungen erfordern, ist es nach wie vor üblich, mit Neukunden ausgedehnte Onboarding-Gespräche zu führen. Dies erfordert Zeit und bindet Mitarbeiter - zumal sich ein Großteil des Gesprächs auf allgemeine Themen wie die Arbeitsweise des Dienstleisters bezieht. Mithilfe einer digitalen Schulungsplattform ist es möglich, die Kapazitäten zu befreien, die diese Aufgabe bindet und dem Kunden das nötige Wissen in einer anschaulichen Form zu präsentieren. Dabei wird dem Kunden nicht nur eine einheitliche Qualität garantiert, sondern auch ein enormer Mehrwert geboten: Er kann die Inhalte des Onboardings nach Belieben abrufen und sich selbstständig weiterbilden.Dies ermöglicht es dem Anbieter auch, weiterführende Informationen zur Verfügung zu stellen, mit denen der Kunde seinen Erfolg maximieren kann. So könnte eine Agentur, die Websites oder Marketing-Kampagnen für Handwerksbetriebe erstellt, ihren Kunden über digitale Kurse das nötige Wissen vermitteln, um selbst das Beste aus ihrer Investition herauszuholen. Dadurch schafft der Anbieter einen spürbaren Mehrwert für seine Kunden und erhält gleichzeitig selbst die Option, durch Upselling mehr Umsatz pro Kunde zu generieren.Mit LearningSuite.io (http://learningsuite.io) ein Premium-Kundenerlebnis schaffenDie Effektivität dieser Maßnahmen hängt jedoch zu großen Teilen davon ab, dass dem Kunden eine angenehme Erfahrung auf der Plattform geboten wird. LearningSuite.io (http://learningsuite.io) setzt zu diesem Zweck auf ein intuitiv bedienbares Interface, in dem die wichtigsten Informationen auf einen Blick zu finden und abzurufen sind. Dadurch entfällt für den Kunden die Notwendigkeit, unzählige Einzellinks parat zu haben oder durch komplexe Seitenstrukturen die benötigten Materialien anzusteuern. Ebenso können auf Wunsch Funktionen integriert werden, mit denen es möglich ist, die Bedienung einzelner Tools auf der Plattform zu erlernen.Zusammen mit der Möglichkeit, ohne technisches Vorwissen eine Vielzahl interaktiver Lerninhalte zu erstellen, ermöglicht LearningSuite.io (http://learningsuite.io) es somit, eine echte Premium-Kundenerfahrung zu bieten. Da der Großteil des Onboardings automatisiert stattfindet, können wertvolle Agenturmitarbeiter sich mehr Zeit für die Arbeit an spezifischen Kundenanliegen nehmen. Hinzu kommt, dass problemlos bei allen Kunden ein einheitlicher Wissensstand geschaffen werden kann - die Reibung in der Zusammenarbeit wird also merkbar verringert, wodurch sich die einzelnen Kunden wertgeschätzt und gut betreut fühlen.Zufriedene Kunden als WettbewerbsvorteilAuf diese Weise fördert digitales Onboarding über LearningSuite.io (http://learningsuite.io) ein positives Verhältnis zwischen der Agentur und ihren Kunden. Empfinden Kunden die Zusammenarbeit insgesamt als angenehmer, sind sie eher geneigt, weitere Leistungen in Anspruch zu nehmen, die Agentur in ihrem Netzwerk weiterzuempfehlen und Testimonials abzugeben. Letztere stellen ein äußerst wertvolles Asset im Marketing dar und können dem Dienstleister einen Vertrauensvorschuss bei zukünftigen Kunden sichern.Insbesondere in einem Markt, der von Anbietern mit aggressiven Eigenmarketing-Strategien ohne viel Mehrwert für den Kunden überschwemmt ist, schafft eine positive Kundenerfahrung ein Alleinstellungsmerkmal, das es Agenturen ermöglicht, sich von der Konkurrenz abzuheben. Die Investition in digitale Onboarding-Lösungen stellt somit nicht nur einen unmittelbaren Wettbewerbsvorteil dar, sondern hilft auch dabei, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen und organisch zu wachsen.Wollen Sie sich und Ihre Agentur durch besseren Service und eine echte Premium-Kundenerfahrung von der Masse abheben? 