Am Donnerstag zeigte sich der DAX am Vormittag nahezu unverändert, trotz der negativen Einflüsse aus den USA, die vornehmlich Technologieaktien belasteten. Gegen Mittag wurde der DAX bei 17.761,75 Punkten notiert. Der MDAX stieg um 0,25 Prozent auf 25 992,60 Zähler. Der EuroStoxx 50 gewann 0,2 Prozent.Der DAX, der seit dem Osterfest in einer korrektiven Phase ist, fiel zwischenzeitlich auf fast 17.700 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...