Krypto News: Dogecoin20 launcht heute - Der nächste Milliarden Dollar Coin?

Während der restliche Kryptomarkt mitten in einer Korrektur steckt, ist der neue Dogecoin20 in den letzten Wochen im Vorverkauf durch die Decke gegangen. Innerhalb kürzester Zeit wurden Token im Wert von über 10 Millionen Dollar verkauft und heute wird der Coin an der dezentralen Kryptobörse Uniswap gelistet. Aufgrund der enormen Nachfrage während des Vorverkaufs erwarten Analysten einen Kursanstieg um tausende Prozent, sodass sich auch für diejenigen, die den Vorverkauf verpasst haben, der Einstieg lohnen könnte.

Dogecoin20: Der nächste Milliarden Dollar Meme Coin?

Dogecoin20 ist eine Art "2.0-Version" von DOGE, dem größten Meme Coin nach Marktkapitalisierung. Während DOGE inzwischen über 20 Milliarden Dollar wert ist und seinen Kurs daher nur noch schwer vervielfachen kann, sehen Anleger im neuen $DOGE20 eine zweite Chance. Der neue Dogecoin20 bietet nicht nur aufgrund der deutlich niedrigeren Bewertung höheres Gewinnpotenzial, auch in wesentlichen Punkten ist er dem ursprünglichen DOGE überlegen. Eines der wichtigsten Merkmale ist, dass $DOGE20 im Gegensatz zum Original nicht inflationär aufgebaut ist. Das Tokenangebot ist hier begrenzt, während die Nachfrage nicht mehr zu bremsen ist, sodass es schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte.

Jetzt Dogecoin20 Website besuchen.

(Dogecoin20 Erklärung - Quelle: Dogecoin20 Website)

Nicht nur aufgrund des begrenzten Tokenangebots unterscheidet sich $DOGE20 von Dogecoin. Der neue Coin basiert auf der Ethereum Blockchain und ist dadurch nicht nur umweltfreundlicher als DOGE, sondern auch mit einer Staking-Funktion ausgestattet. Da von Anfang an Token für Staking-Belohnungen reserviert wurden, ist die APY (jährliche Rendite) hier auch deutlich höher als bei anderen Coins. Derzeit liegt die APY noch bei 45 %, was dazu geführt hat, dass bereits ein Großteil der bisher verkauften Token in den Staking Pool eingebracht wurde, wodurch eine Kursexplosion umso wahrscheinlicher wird.

x50 Anstieg möglich?

Natürlich ist es gerade bei Meme Coins schwer, eine Prognose abzugeben, da hier bekanntlich alles passieren kann. Wenn man aber bedenkt, dass der Bitcoin-Kurs derzeit fällt und daher umso mehr auf Meme Coins gesetzt wird, um dennoch schnelle Renditen zu erzielen, kann es heute beim Start zu einer massiven Kurssteigerung kommen. Auch die Tatsache, dass der neue $DOGE20 Dogecoin in wichtigen Punkten überlegen ist, spricht für einen Anstieg. Außerdem hat $DOGE20 schon in der Vorverkaufsphase über 18.000 Follower auf X aufgebaut und eine Telegram-Gruppe mit tausenden Usern und eine große Community ist bekanntlich das Wichtigste, um den Kurs eines neuen Coins durch die Decke zu jagen.

Just 1 hour left to go!



Are you ready?



The $DOGE20 claim is coming!



Don't miss it! pic.twitter.com/dzyxzyVu3m - Dogecoin20 (@DOGE_COIN20) April 18, 2024

Das Timing scheint zu stimmen, die meisten Token sind im Staking Pool und können daher erst frühestens in einer Woche verkauft werden, wodurch das Angebot noch knapper ist, während sich inzwischen viel Nachfrage angestaut hat, da der neue Coin schon seit Tagen ausverkauft und nur noch an den Börsen handelbar ist. All das deutet darauf hin, dass es nach dem Launch zu einem Anstieg um 1.000 - 5.000 % kommen könnte. Wer keine Details zum Launch verpassen möchte, kann dem X-Account folgen und der Telegram-Gruppe beitreten, um direkt beim Handelsstart dabei zu sein.

Jetzt Dogecoin20 Website besuchen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.