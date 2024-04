EQS-News: Kirchhoff Consult GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

KIRCHHOFF IST DACH CONSULTANCY OF THE YEAR BEI DEN EMEA SABRE AWARDS



18.04.2024 / 12:29 CET/CEST

Hamburg, 18. April 2024 - Die Hamburger Kirchhoff Consult GmbH wurde bei den diesjährigen EMEA SABRE Awards am 17. April 2024 in London von PRovoke Media als "DACH Consultancy oft the Year" ausgezeichnet. Außerdem erhielt die Beratung für Finanz- und Nachhaltigkeitskommunikation weitere Awards in den Kategorien "Annual Report", "Capital Markets Communications" sowie "CSR, ESG and DEI Reporting".

"Die Auszeichnung als DACH Consultancy oft the Year ist ein Riesenerfolg für Kirchhoff und eine wichtige Anerkennung der großartigen Leistungen unseres Teams", so Managing Partner Vincent Furnari, der die Preise in London entgegennahm. "Und ganz besonders freut es uns natürlich, dass auch unsere Allianz TEAM FARNER ausgezeichnet wurde - als Financial Consultancy of the Year. Eine tolle Bestätigung für unsere erfolgreiche Zusammenarbeit."

Die Jury der SABRE Awards begründet ihre Entscheidung so: Kirchhoff Consult hat sich als regionaler Marktführer für die Kommunikation rund um IPOs, Geschäftsberichte, CSR und Investor Relations etabliert, was der Agentur ein Wachstum von 11 Prozent auf über 7 Millionen Euro im Jahr 2023 bescherte. Das 62-köpfige Team, das sich "absoluter Präzision" verschrieben hat, betreut neue Kunden wie VW oder KION sowie langjährige Kunden wie AURUBIS, Porsche, die Stadtwerke München, HILTI und Lanxess. Viele von Kirchhoffs Kunden sind seit mehr als zehn Jahren Partner, ein Beweis für die Fähigkeit des Unternehmens, mit ihnen zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Außerdem hat die Agentur ihre Marktposition als ESG-Berater weiter ausgebaut und verfasst unter anderem Studien, die auch in der Wirtschaftspresse Berücksichtigung finden.

Kirchhoff Consult legt großen Wert auf ein interdisziplinäres Team, das sich aus Mitarbeitern mit unterschiedlichen Fachkenntnissen, Hintergründen und Fähigkeiten zusammensetzt. Die Agentur setzt sich für D&I ein und bietet flexible Arbeitszeitmodelle. Kirchhoff ist außerdem seit Jahren Mitglied des UN Global Compact und hat sich einem umfassenden Verhaltenskodex verpflichtet. Dafür wurde das Unternehmen vom ESG-Compliance-Unternehmen Ecovadis mit einer Silbermedaille ausgezeichnet.

