PM 21Shares: Halving hält Krypto-Welt in Atem - was Anleger jetzt beachten müssen Halving hält Krypto-Welt in Atem: Was Anleger jetzt beachten müssen Zürich/München, 18. April 2024 - Nur noch wenige Tage liegt das nächste Bitcoin-Halving entfernt, bei dem die neu ausgegebene Menge an Bitcoins durch den geplanten Verknappungsmechanismus der Blockchain einmal mehr halbiert wird. Das Halving ist mittlerweile zu einem der am meisten beachteten Ereignisse der ganzen Krypto-Welt geworden. Vor allem die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...