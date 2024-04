NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 3440 auf 3600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal sei für den europäischen Getränkesektor einmal mehr eine Periode deutlicher Schwäche gewesen, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Aber trotz des kurzfristigen Gegenwinds und fehlender positiver Kurstreiber hätten die Sektoraktien ihre aktuelle Tiefstbewertung nicht verdient. Sobald sich das Marktumfeld in diesem Jahr bessere, bestehe großes Aufwärtspotenzial./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2024 / 05:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2024 / 05:58 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0002374006

