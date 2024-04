LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Akzo Nobel vor Zahlen zum ersten Quartal von 96 auf 94 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der niederländische Chemiekonzern dürfte zwar bei dieser Gelegenheit nicht seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr ändern, schrieb Analyst Alex Stewart in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings werden seiner Ansicht nach Kommentare zur Nachfrage im März wichtig sein, um beurteilen zu können, wie sich die Geschäfte im zweiten Quartal entwickeln dürften./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2024 / 14:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2024 / 03:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0013267909

