Bei Nio heisst es jetzt, den Gürtel enger zu schnallen. Der chinesische EV Hersteller muss gleich an mehreren Fronten kämpfen. Ob dies Erfolg hat, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.Das Umfeld in China und die Situation bei Nio (US62914V1061) haben sich im 1. Quartal noch einmal eingetrübt. Nach einem starken 3. Quartal ebbte die Nachfrage nach EVs landesweit deutlich ab, was auch Nio traf, die Ende März in der Folge dann ihre Prognose kassieren mussten. Statt 31.000 bis 33.000 Fahrzeugen lieferte man in den ersten drei Monaten des Jahres nur 30.053 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...