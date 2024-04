© Foto: wasi1370 auf Pixabay



Analysten der Bank of America warnen, dass der Ölpreis vor einer Verdopplung stehen könnte.Die anhaltenden politischen Spannungen im Nahen und Mittleren Osten, allen voran die Rivalität zwischen den Erzfeinden Iran und Israel, könnten laut der Bank of America zu deutlich höheren Ölpreisen führen. Ölpreis vor Verdoppelung? Sollte sich der Konflikt zwischen den beiden Regionalmächten zu einem Krieg ausweiten, könnte sich der Preis für ein Barrel Brent zeitweise auf 190 US-Dollar verteuern. Das würde gegenüber dem tagesaktuellen Niveau eine Verdoppelung bedeuten. Einen solchen Preisanstieg bezeichnen die Analysten als Worst-Case-Szenario in einem Konflikt, für den sie von insgesamt drei …