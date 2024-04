Original-Research: CeoTronics AG - von BankM AG



Einstufung von BankM AG zu CeoTronics AG



Unternehmen: CeoTronics AG

ISIN: DE0005407407



Anlass der Studie: Großauftrag, Basisstudien-Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 18.04.2024

Kursziel: EUR 7,65

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: Keine

Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker



Zusätzliches Auftragsvolumen von EUR 43 Mio. bis 2030 garantiert, dreifaches Volumen möglich



Der lange erwartete SMG-Großauftrag (SMG="Sprechsätze mit Gehörschutz") der Bundeswehr wurde an ein Konsortium um Generalunternehmer "Rheinmetall Electronics GmbH" vergeben, dem auch CeoTronics (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) angehört. Der Auftrag, der bis zu 191k SMGs umfasst, hat eine Mindestabnahmemenge von 60k Einheiten. CeoTronics müsste hierfür die entsprechende Anzahl von CT-MultiPTTs (Bedienteile) liefern (bis 2030) und hierfür rd. EUR 43 Mio. erhalten. Ein auf CeoTronics entfallendes Umsatzvolumen von bis zu 137 Mio. aus dem SMG-Vertrag wäre möglich. Wir gehen davon aus, dass dieser Auftrag CeoTronics (konservativ geschätzt) bis 2030 zusätzliche Umsätze von rd. 86 Mio. (doppelte Mindestabnahmemenge) bringen könnte. Rechnerisch wären dies durchschnittlich ca. EUR 14,3 Mio. zusätzlicher Umsatz pro Kalenderjahr - angesichts eines von uns erwarteten Umsatzes von EUR 28,5 Mio. für das Geschäftsjahr 2023/24 (GJ-Ende 31.5.2024), stößt CeoTronics damit in eine neue Umsatzkategorie vor. Das Unternehmen ist kapazitätsseitig hierauf aber bereits vorbereitet, dementsprechend dürften Skaleneffekte sichtbar werden. Angesichts des vorgezeichneten Wachstums ist die CeoTronics-Aktie mit einem EV/Umsatz2024/25 von nur 1,3 gerade im Vergleich zu den Peers günstig.



Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 7,65. Unsere Empfehlung lautet weiterhin "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/29457.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i.

Kontakt für Rückfragen

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

daniel.grossjohann@bankm.de

roger.becker@bankm.de



