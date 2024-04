Halbleiter-Boom - TSMC verzeichnet hohe Gewinne

Werbung







Der taiwanesische Chiphersteller profitiert von der ungebremsten Nachfrage nach Halbleitern für Künstliche Intelligenz, wodurch Absatzrückgänge am Smartphone-Markt kompensiert werden konnten. Doch trotz steigender Gewinne bestehen globale Risiken für das Unternehmen.



TSMC profitiert von der anhaltend hohen Nachfrage nach Halbleitern für Künstliche Intelligenz. Wie der weltgrößte Hersteller von Chips am Donnerstag mitteilte, konnte das Unternehmen im ersten Quartal 2024 einen Nettogewinn von rund 6,9 Milliarden US-Dollar verzeichnen. Zu dem Kundenstamm von TSMC gehören unter anderem Tech-Giganten, wie Apple und Nvidia. Aufgrund der hohen Nachfrage nach KI-Halbleitern konnte TSMC den Einbruch am Smartphone-Markt kompensieren.



Langfristig erwarten Anleger, dass das Halbleitergeschäft für KI-Chips den Großteil der Umsätze ausmachen wird. Angesichts der Spannungen zwischen China und Taiwan ist TSMC dennoch mit globalen Unsicherheiten konfrontiert.









Quelle: HSBC