© Foto: adobe.stock.com



Der starke Anstieg der Gold und Silberpreise in den letzten Wochen wirkte sich auch auf den Aktienkurs von First Majestic Silver stimulierend aus.In den letzten drei Jahren war mit der Aktie des Silberproduzenten First Majestic Silver kein Blumentopf zu gewinnen. Und das ist angesichts der deutlichen Kursverluste in dieser Zeit noch überaus wohlwollend ausgedrückt. Durch den starken Anstieg der Gold und Silberpreise in den letzten Wochen erzielte First Majestic Silver wie viele andere Edelmetallproduzenten deutliche Kursgewinne. Doch zuletzt bröckelte die Herrlichkeit. Setzt Silber seine Rallye fort? Silber konsolidiert aktuell auf hohem Niveau, wirkt dabei aber noch immer sehr stabil. Die …