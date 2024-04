Amelinghausen (ots) -Mittelständische Unternehmen haben es derzeit schwer - neben dem Fachkräftemangel müssen sie sich auch noch mit dem Phänomen der Digitalisierung auseinandersetzen. In diesem sich ständig ändernden Bereich hat es sich Niklas Buchmüller mit BMLR Marketing zur Aufgabe gemacht, Mittelständlern zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen. Was seine umfassende Strategie beinhaltet und wie sehr dadurch das Unternehmenswachstum angekurbelt werden kann, erfahren Sie hier.Ohne aussagekräftigen Online-Auftritt funktioniert heutzutage nichts mehr. Ob Kundenakquise, Mitarbeitergewinnung oder Marketing - digitale Sichtbarkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Vielen mittelständischen Unternehmen ist das jedoch noch nicht bewusst: Sie unterhalten bestenfalls eine notdürftige Website, die weder aussagekräftig noch zeitgemäß ist. Dementsprechend große Schwierigkeiten haben die Unternehmen bei der Kundengewinnung und bekommen den Fachkräftemangel besonders stark zu spüren. "Ohne digitale Präsenz bleiben mittelständische Unternehmen schlichtweg unsichtbar - für Kunden sowie für Bewerber", erklärt Niklas Buchmüller, Geschäftsführer von BMLR Marketing. "Sie können sich nicht als die Experten präsentieren, die sie eigentlich sind. Dementsprechend eingeschränkt wird das Unternehmenswachstum, wodurch die Konkurrenz freie Bahn hat.""Es ist sehr wichtig, dass mittelständische Unternehmen jetzt verstehen, wie unverzichtbar Online-Marketingmaßnahmen sind", so der Digital Sales Funnel-Experte weiter. Mit seinem Unternehmen unterstützt er seit 2019 seine Kunden dabei, ihre Online-Präsenz zu optimieren und effektive Marketingstrategien umzusetzen. Durch die langjährige Erfahrung und Expertise von Niklas Buchmüller profitieren Kunden von maßgeschneiderten Lösungen, die ihren individuellen Anforderungen entsprechen. Seine Kunden können von einer Steigerung der Online-Sichtbarkeit, einer verbesserten Kundenansprache und einem nachhaltigen Wachstum ihres Unternehmens profitieren. "Durch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit sorge ich dafür, dass die Unternehmen meiner Kunden endlich zukunftssicher werden und damit langfristig abgesichert sind", erklärt der Unternehmer.Digitale Sichtbarkeit: Wenn plötzlich die Anfragen um 800 Prozent zunehmenNach der Zusammenarbeit mit Niklas Buchmüller müssen sich Unternehmen im Bereich digitale Präsenz um nichts mehr sorgen. "Wir legen großen Wert auf eine ganzheitliche Herangehensweise", erklärt der Unternehmer. "Von Website-Design, Suchmaschinenoptimierung, Kampagnenerstellung bis zu Social-Media-Marketing - wir sind in jeder Hinsicht der optimale Ansprechpartner." Ob sich die Kunden für ein Gesamtpaket oder eine Einzelleistung entscheiden, bleibt ihnen überlassen. "Wir stehen natürlich auch hier beratend zur Seite und überlegen uns eine Strategie, um das Unternehmen des Kunden optimal zu präsentieren", erklärt er. Besonders die eigene Website ist schließlich das Aushängeschild des eigenen Betriebs. Durch SEO- und SEA-Maßnahmen sorgen er und sein Team dafür, dass ihre Kunden gefunden werden.Die Ergebnisse von BMLR Marketing sprechen für sich. "Erst kürzlich haben wir mit MTE Motorradtechnik zusammengearbeitet - das Unternehmen, das sich auf die Arbeit an Motorrädern spezialisiert hat, war digital nur spärlich vertreten", erklärt Niklas Buchmüller. "Unser Team durfte die gesamte Homepage-Erstellung übernehmen." So haben sie einerseits für ein responsives Design gesorgt, das auf jedem Gerät professionell aussieht - andererseits haben sie hochqualitative und SEO-optimierte Textinhalte geliefert, die die Sichtbarkeit des Unternehmens drastisch erhöht haben. Das Ergebnis war erstaunlich: "Der Traffic ist in kürzester Zeit um 50 Prozent gestiegen, während die Anfragen um ganze 800 Prozent zugenommen haben", berichtet Niklas Buchmüller. "Diese Ergebnisse sind es, die uns am Ende des Tages nicht nur stolz machen, sondern uns auch darin bestärken, weiterhin 100 Prozent für unsere Kunden zu geben und vielen weiteren solche Resultate zu ermöglichen."Niklas Buchmüller: Vom Online-Shop-Betreiber zum digitalen Sales Funnel ExperteDer Erfolg der Agentur fußt vor allem auf der jahrelangen Erfahrung Niklas Buchmüllers. "Im Jahr 2015 habe ich mich als Unternehmer selbstständig gemacht - damals habe ich mein eigenes Dropshipping-Unternehmen gegründet und somit meine erste Erfahrung im Bereich der Online-Shops erlangt", so der Unternehmer. Dadurch konnte er sich ein fundiertes Wissen in den Bereichen SEO, SEA, Webdesign und Marketing aufbauen. "Ich habe mich in diese Themen eingearbeitet und gesehen, wie viele Unternehmen in diesem Bereich unglaubliche Probleme haben", so Niklas Buchmüller weiter. "Also habe ich mich entschlossen, meine eigene Agentur zu gründen, um mein Wissen und meinen Erfolg an mittelständische Unternehmen weiterzugeben."Doch die digitale Welt steht nicht still - und so sieht es der Unternehmer als seine Verantwortung, trotz des ständigen Wandels seinen Kunden immer die neuesten Entwicklungen näherbringen zu können. Um für seine Kunden die besten Ergebnisse zu liefern, steht für Niklas Buchmüller die kontinuierliche Weiterbildung im Fokus, nicht nur für sich selbst, sondern auch für sein Team: Durch Webinare und Schulungen von Branchenführern wie Google und Meta sorgt er dafür, den Durchblick zu behalten. "Unsere maßgeschneiderten Lösungen sind immer aktuell, sodass dem langfristigen Wachstum und Erfolg nichts mehr im Wege steht. Gemeinsam mit unseren Kunden können wir so Großes erreichen", fasst Niklas Buchmüller von BMLR Marketing zusammen.