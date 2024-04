Bocholt (ots) -"Gravel oder Road?", ROSE beantwortet diese Frage mit "JA", und einer neuen hybriden Plattform. Mit dem BLEND gibt die Bikebrand ihren KundInnen die Freiheit, sich nicht auf einen Untergrund festlegen zu müssen. Denn sie wissen, dass der Einstieg in den Radsport heute häufig von dieser Entscheidung geprägt ist. Das BLEND kann beides und schafft somit einen einfachen Zugang zum sportlichen Radfahren. Das neue Rad markiert zudem zukünftig den Preiseinstieg ins ROSE Dropbar Portfolio, ist aber alles andere als einfach gemacht.Das BLEND ist aus Aluminium. Sein schlichtes Rahmendesign kommt jedoch dank verschliffenen Schweißnähten einem Rahmen aus Carbon sehr nah. Die integrierten Kabelzüge verschwinden fast unsichtbar durch den ROSE eigenen ALR Vorbau im Rahmen, und sorgen für eine sehr aufgeräumte Optik. Durch die ausgewogene Geometrie bringt das BLEND seine FahrerInnen in eine ausgewogene Sitzposition - sportlich, aber nicht zu gestreckt. Der laufruhige Rahmen vermittelt auf der Straße und im Gelände immer ein sicheres Gefühl. Von Vollgas bis voll entspannt ist somit alles drin! Mit einer Reifenfreiheit von bis zu 40 mm ist das BLEND sowohl für Gravel- als auch für Straßenreifen geeignet und kann somit beide Einsatzgebiete abdecken. Zwei unterschiedliche Modelle - eine eher straßenorientierte mit Shimano Tiagra oder eine gravelorientierte Ausstattung mit Shimano GRX 400 - lassen den KundInnen die Wahl, wo der Spaß beginnen soll.In Sachen Zuverlässigkeit und Qualität wurden bei der Entwicklung des einsteigerfreundlichen Rades keine Kompromisse gemacht. Unüblich in dieser Preisklasse: moderne hydraulische Scheibenbremsen bringen die FahrerInnen jederzeit sicher zum Stehen. Sie sind zuverlässig, gut zu dosieren und bissig bei jedem Wetter. Sogar auf eine Carbon-Gabel, die Stöße und Vibrationen auf holprigen Wegen oder längeren Touren dämpft, wurde nicht verzichtet. Dazu kommen Steckachsen vorne und hinten sowie der UDH Standard am Schaltauge - alles alles andere als üblich im Einstiegssegment.Wer auch im Alltag mit dem BLEND unterwegs sein möchte, kann mit dem passendem Zubehör das Rad alltagstauglich ausstatten. Aufnahmen für die Montage von Schutzblechen und Ständer machen das BLEND zum Alltagsbegleiter, wenn gewollt.Das BLEND ist in zwei Ausstattungsvarianten ab einem Preis von 1.199,00 EUR erhältlich. Das BLEND Road (1.199,00 EUR) ist mit der unkomplizierten und wartungsfreundlichen Tiagra Rennrad-Schaltung von SHIMANO ausgestattet. Mit ihr und ROSE G20 Aluminium-Laufrädern sowie 32 mm breiten Continental Rennrad-Reifen macht es tägliche Straßenfahrten oder sogar eine schnelle Trainingsrunde möglich. Das BLEND Gravel (1.399,00 EUR) ist mit der GRX 400 Gravel-Schaltgruppe von SHIMANO ausgestattet. In Kombination mit den ROSE G20 Aluminium-Laufrädern und 40 mm breiten Continental Gravel-Reifen macht diese Ausstattung die Tour über Wald- und Wiesenwege entspannt möglich.Beide Modelle sind mit dem Ritchey Butano Comp V2 Dropbar-Lenker und dem ROSE ALR Vorbau sowie dem nachhaltig produzierten Selle Italia Model X Sattel ausgestattet.Weitere Informationen sind ab dem 18.04.2024 hier zu finden:www.rosebikes.de/fahrräder/gravel/everyday/blend (http://www.rosebikes.de/fahrr%C3%A4der/gravel/everyday/blend)Das vollständige Presskit kann unter folgendem Link (http://datahub.rose.de/_uIaDwrtvryflbR) runtergeladen werden.Pressekontakt:Jana Krachtjana.kracht@rosebikes.comOriginal-Content von: ROSE Bikes GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102534/5760523