Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die US-Wirtschaft zeigt trotz unverändert hoher Leitzinsen weiterhin kein Anzeichen von Schwäche, so die Börse Stuttgart.Neben robusten Konjunkturdaten belege dies auch das am Mittwoch veröffentlichte Beige Book der FED. Dieses diene als Grundlage für die jeweils nächste FED-Sitzung. In der aktuellen Ausgabe würden zehn von zwölf regionalen Zentralbanken ein moderates Wachstum angeben, beim letzten Mal seien es noch acht gewesen. FED-Chef Jerome Powell habe in einer Rede durchblicken lassen, dass die straffe Geldpolitik noch länger fortgesetzt werden könnte. Unterdessen würden Marktbeobachter aufgrund der sinkenden Inflation in der Euro-Zone für den Juni mit ersten Zinsschritten rechnen. ...

