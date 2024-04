Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Porsche begibt eine Anleihe (ISIN XS2802892054/ WKN A383H8) und nimmt darüber frisches Kapital in Höhe von 850 Millionen Euro auf, so die Börse Stuttgart.Anleger würden einen Kupon von 4,125% erhalten, erstmalig am 27.09.2024. Als Fälligkeitsdatum sei der 27.09.2032 angegeben. Der Mindestbetrag sowie die kleinste handelbare Einheit würden jeweils 1.000 Nominale betragen. Über eine weitere Anleihe (ISIN XS2802891833/ WKN A383H7) nehme der Autobauer weitere 750 Millionen Euro zu 3,75% p.a. auf. Ein aktuelles Rating sei derzeit nicht angegeben. (Bonds Weekly Ausgabe vom 18.04.2024) (18.04.2024/alc/n/a) ...

