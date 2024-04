Der Tesla-Zulieferer Piedmont Lithium hat in North Carolina eine wichtige Bergbaugenehmigung erhalten, um eine der größten Lithium-Quellen in den USA zu erschließen. Damit ist für das Projekt im Gaston County eine wichtige Hürde genommen - andere Punkte sind aber noch nicht geklärt. Die vom North Carolina Department of Environmental Quality unter Auflagen erteilte Bergbaugenehmigung bezieht sich auf das von Piedmont Lithium geplante Lithiumprojekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...