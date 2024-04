Der Platinpreis erlebt eine spürbare Korrektur und notiert aktuell bei 936 US-Dollar, was einem Rückgang von 1,6% in den letzten 24 Stunden entspricht. Innerhalb einer Woche verzeichnete das Edelmetall einen Rückgang von 4,0%. Dies zeigt, dass der Platinmarkt erheblichen Schwankungen ausgesetzt ist. In diesem Artikel analysieren wir die jüngsten Preisbewegungen und die damit verbundenen wirtschaftlichen Einflüsse.Anzeige:Nachdem der Platinpreis (TVC:PLATINUM) an der wichtigen 1000er-Marke gescheitert ist, fand ein Rücksetzer statt, der die Preise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...