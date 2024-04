© Foto: DALL*E



Der Bitcoin ist in den vergangenen fünf Tagen um über vier Prozent gefallen und notiert so niedrig wie seit Ende Februar nicht mehr. Am 20. April wird das Halving erwartet. Was jetzt passieren könnte.Der Krypto-Ausverkauf setzt sich fort und Händler rechnen mit weiteren Rückgängen, bevor der Halving-Katalysator die Preise wieder nach oben treiben könnte. Während der Bitcoin vergangenen Freitag noch nahe seinem Rekordhoch notierte, haben geopolitische Spannungen im Zusammenhang mit dem iranischen Drohnenangriff auf Israel und erneute Inflationssorgen die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt zusammen mit dem S&P 500 auf Talfahrt geschickt. "Bitcoin ist mit dem …